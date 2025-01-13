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Россиянам рассказали, чем опасно пониженное давление в шинах зимой

Pravda.Ru: пониженное давление в шинах зимой может сказаться на безопасности
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пониженное давление в зимнее время может негативно сказаться на управляемости автомобиля и безопасности. Об этом журналу «За рулем» рассказали автоэксперты издания Pravda.Ru.

«Измеряйте давление в шинах утром перед поездкой, когда они еще не нагрелись. Это позволит получить точные данные и скорректировать давление в соответствии с рекомендациями производителя», — советуют эксперты.

По словам специалистов, в зимнее время нужно повысить давление в шинах на 0,2-0,3 атмосферы выше летних значений. Также следует увеличить давление и при эксплуатации автомобиля на высоких скоростях. Перед поездками на длительные расстояния эксперты советуют повышать давление на 0,2 бара, это уменьшит деформацию и нагрев шин.

Эксперты сообщают, что для того, чтобы в зимний период поддержать оптимальное давление в шинах, нужно проверять его еженедельно. Это обеспечит безопасность, а также увеличит срок службы покрышек и улучшит экономичность автомобиля.

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