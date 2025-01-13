На видео попала «армия» Cybertruck Илона Маска для спасения людей от пожаров

На видео сняли караван из Tesla Cybertruck для спасения людей от пожаров

В сети появилось видео с караваном из автомобилей Tesla Cybertruck, которые были направлены помочь пострадавшим в пожарах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соцсетях публикуют «караван» (а кто-то называет это «армией» или «автопарком») из Cybertruck, которые едут помогать пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Маск же подтвердил, что эти машины используют как базовые станции, чтобы обеспечить энергией местные интернет-терминалы Starlink», — говорится в публикации.

Предполагается, что подобные меры помогут обеспечить людей связью в районах, которые пострадали от пожаров сильнее всего.

До этого сообщалось, что генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес.

Маск извинился перед теми, кто ожидал поставки автомобилей в Калифорнию в ближайшие дни.

Предприниматель подчеркнул, что кибертраки задействованы в качестве мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink. Маск добавил, что это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших от разгула стихии районах.

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