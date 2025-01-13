Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попала «армия» Cybertruck Илона Маска для спасения людей от пожаров

На видео сняли караван из Tesla Cybertruck для спасения людей от пожаров

В сети появилось видео с караваном из автомобилей Tesla Cybertruck, которые были направлены помочь пострадавшим в пожарах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соцсетях публикуют «караван» (а кто-то называет это «армией» или «автопарком») из Cybertruck, которые едут помогать пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Маск же подтвердил, что эти машины используют как базовые станции, чтобы обеспечить энергией местные интернет-терминалы Starlink», — говорится в публикации.

Предполагается, что подобные меры помогут обеспечить людей связью в районах, которые пострадали от пожаров сильнее всего.

До этого сообщалось, что генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес.

Маск извинился перед теми, кто ожидал поставки автомобилей в Калифорнию в ближайшие дни.

Предприниматель подчеркнул, что кибертраки задействованы в качестве мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink. Маск добавил, что это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших от разгула стихии районах.

Ранее Sony и Honda представили электромобиль со встроенной PlayStation 5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами