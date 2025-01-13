Россиянам назвали лучшие японские автомобили за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Ковалев назвал пять лучших японских машин за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Александр Ковалев из компании Expocar рассказал «Российской газете», какие японские автомобили за 500 тысяч рублей можно назвать самыми лучшими.

«Японский автомобиль до 500 тысяч рублей — это, безусловно, «привет» из прошлого. Если не учитывать модели Datsun от АвтоВАЗа (mi-Do и on-Do), придется выбирать машины начала или середины 2000-х годов. Однако у таких авто часто богатый жизненный опыт, который может проявляться в проблемах с регистрацией, наличии просроченных штрафов или скрученном пробеге», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, модель Nissan Note первого поколения — оптимальный выбор среди леворульных японских автомобилей. К тому же машина отличается высокой надежностью, как и Toyota Corolla, однако эту модель в пределах 500 тысяч можно купить только с пробегом в 250 тысяч километров.

Популярным среди молодых водителей, по словам Ковалева, считается автомобиль Mitsubishi Lancer IX. Также стоит обратить внимание на модели Nissan Tiida и Mazda 3, которые могут стать достойной альтернативой в заданном бюджете.

Специалист уточняет, что приобретать такие машины лучше через автосалоны федеральных дилерских сетей.

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