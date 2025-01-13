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Россиянам назвали лучшие японские автомобили за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Ковалев назвал пять лучших японских машин за 500 тысяч рублей
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Toyota

Автоэксперт Александр Ковалев из компании Expocar рассказал «Российской газете», какие японские автомобили за 500 тысяч рублей можно назвать самыми лучшими.

«Японский автомобиль до 500 тысяч рублей — это, безусловно, «привет» из прошлого. Если не учитывать модели Datsun от АвтоВАЗа (mi-Do и on-Do), придется выбирать машины начала или середины 2000-х годов. Однако у таких авто часто богатый жизненный опыт, который может проявляться в проблемах с регистрацией, наличии просроченных штрафов или скрученном пробеге», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, модель Nissan Note первого поколения — оптимальный выбор среди леворульных японских автомобилей. К тому же машина отличается высокой надежностью, как и Toyota Corolla, однако эту модель в пределах 500 тысяч можно купить только с пробегом в 250 тысяч километров.

Популярным среди молодых водителей, по словам Ковалева, считается автомобиль Mitsubishi Lancer IX. Также стоит обратить внимание на модели Nissan Tiida и Mazda 3, которые могут стать достойной альтернативой в заданном бюджете.

Специалист уточняет, что приобретать такие машины лучше через автосалоны федеральных дилерских сетей.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи легковых коммерческих автомобилей.

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