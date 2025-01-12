Дрифтер в Сургуте избил водителя Lada, заподозрившего его в ДТП

В Сургуте дрифтер едва не врезался в Lada и напал на ее водителя

В Сургуте водитель Lada Granta, устроивший дрифт на заснеженной улице, едва не врезался в Lada Largus, а затем набросился на ее водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Муксун.ФМ».

«Лихач на «Ладе» решил подрифтить по заснеженной улице Маяковского в Сургуте и чуть не врезался в «Ладу Ларгус». Водитель последней на светофоре вышел проверить машину — на него налетел лихач», — отмечается в публикации.

На видео с конфликтом видно, что двое мужчин дерутся на проезжей части, нанося друг другу удары кулаками. Затем, сцепившись, они падают на заснеженную дорогу и продолжают борьбу. К дерущимся подходят двое других мужчин и пытаются их разнять, но в течение некоторого времени сделать это не удается. В конечном итоге очевидцы смогли оттащить сцепившихся водителей друг от друга.

Дрифтера на Lada Granta позднее задержала Госавтоинспекция.

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