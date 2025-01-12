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На видео попало, как во Владивостоке нарушитель сбил женщину, уходя от погони

В Приморье водитель сбил женщину во время полицейской погони и попал на видео

Во Владивостоке подросток на автомобиле сбил пенсионерку, когда за ним гнались полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka 25 и публикует видеозапись инцидента.

Инцидент произошел на проспекте 100-летия. Подростка удалось задержать после того, как он протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в столб.

На опубликованной видеозаписи с автомобильного регистратора видно, что нарушитель пытался скрыться на высокой скорости в плотном потоке машин.

В момент, когда водитель пытался развернуться и уехать от инспекторов, он сбил женщину при движении задним ходом. Автомобиль задел ее правым правым передним крылом автомобиля после чего она упала на асфальт. В этот момент водителю пытался преградить путь сотрудник ДПС, выскочивший из патрульной машины.

Ранее в Москве автобус протаранил такси на встречной полосе.

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