В Европе начались продажи нового кроссовера Dacia Bigster, сообщает пресс-служба бренда Dacia. На базе этого автомобиля несколько лет назад разрабатывалось новое поколение Lada Niva.

Автомобиль построен на той же платформе CMF-B, что и Duster. Он получил гибридную силовую установку суммарной мощностью 155 л.с. Также для Bigster доступен 140-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, сопряженный с электрическим стартер-генератором. Еще одна версия — со 130-сильным турбомотором.

Новый Bigster поставляется с 17-дюймовыми или 18-дюймовыми легкосплавными дисками в стандартной комплектации, а 19-дюймовые диски с графическим дизайном доступны в качестве опции с топовой комплектацией Journey. В более высоких комплектациях клиенты могут выбрать черную крышу.

Самая доступная версия Dacia Bigster стоит в Германии €24 тыс. (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае начали принимать заказы на новый пятидверный хетчбэк Wuling Hongguang Mini EV.

Новый Wuling Мini EV значительно больше машины первого поколения. Его длина составляет 3256 мм, ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм. Колесная база — 2190 мм. Минимальный радиус поворота всего 4,5 метра. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч. Запас хода нового Mini EV составляет 205 км, а максимальная скорость – 100 км/час.

Ранее сообщалось, что BYD выпустит новый седан для работы в такси.