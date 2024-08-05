Geely представила кроссовер с внешностью тигра

Китайская компания Geely 3 августа 2024 года начала продажи на домашнем рынке кроссовера Galaxy E5, сообщает carnewschina.com.

Цена автомобиля от 112 до 157 тыс. юаней (1,3—1,8 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт.ч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Силовой агрегат один — электромотор мощностью 218 л.с., имеется четырехуровневая система рекуперации энергии. Элементы дизайна автомобиля напоминает морду тигра — с узкими фарами, напоминающими глаза животного, и «усами» на бампере. Сплошная панель в передней части кузова вместо решетки позволила снизить коэффициент лобового сопротивления. Автомобиль получил встроенные ручки дверей, которые, как обещают в Geely, будут работать даже в самых экстремальных погодных условиях. Этой технологией автопроизводитель собирается поделиться с отраслью.

Габариты E5 составляют 4615х1901х1670 мм, а колесная база — 2750 мм. По размерам автомобиль похож на Porsche Macan. Автомобиль будет доступен в восьми цветах: красном, розовом, сером, зеленом, белом, серебристом, черном и синем.

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