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Езда на личном автомобиле в России оказалась дешевле, чем на каршеринге

В России содержание личного авто оказалось до 17% выгоднее поездок на каршеринге
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Depositphotos

Содержание личного автомобиля в России обходится максимум на 17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга. Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на собственных расчетах.

«Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тыс. рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на покупку нового автомобиля придется потратить еще 3,17 миллиона», — отмечается в публикации.

Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин сообщил агентству, что за год российские автомобилисты проезжают в среднем 10-15 тыс. км. По данным автодилерского холдинга «Рольф», годовые расходы автомобилиста на топливо достигают 150 тыс. рублей.

С учетом этих затрат, а также цен на каршеринг и средней скорости движения в Москве, РИА Новости подсчитало, что год разъездов на каршеринге стоит 234,5 тыс. рублей, а владение собственным автомобилем обойдется на 14,5-34,5 тыс. рублей дешевле.

Ранее в Соликамске на видео попал момент опрокидывания автомобиля после наезда на сугроб.

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