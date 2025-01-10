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На участке дороги «Иртыш» приостановили движение ряда видов транспорта

ГАИ: в Курганской области ограничили движение автобусов и фур по дороге «Иртыш»
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Движение пассажирского и грузового транспорта по одному из участков федеральной дороги «Иртыш» в Курганской области приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции (ГАИ), опубликовав соответствующее заявление на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С 4:00 (2:00 мск. — «Газета.Ru») введено временное ограничение движения по автомобильной дороге федерального значения «Иртыш» (с 126-го по 250-й км) для пассажирского транспорта, автобусов, грузовых транспортных средств», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что ограничения касаются фур, которые осуществляют перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

По данным Госавтоинспекции, дождь и мокрый снег привели к образованию «зимней скользкости» на дороге. Речь идет об участке трассы в границах четырех муниципальных округов — Кетовского, Юргамышского, Мишкинского и Шумихинского.

Как отметили в пресс-службе, движение машин было приостановлено из-за существования реальной угрозы для безопасности граждан. По этой же причине специалисты призвали жителей на время отказаться от поездок в сторону города Челябинска.

«О дате и времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — уточнили в ГАИ.

Ранее в Челябинской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал».

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