Бывший глава «АвтоВАЗа» устроился в фирму по выпуску выхлопных труб

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон после увольнения из компании UzAuto Motors, в которой он работал последнее время, устроился в японскую фирму Sanoh Industrial. Об этом топ-менеджер написал в социальной сети LinkedIn.

Фирма Sanoh выпускает такие товары для автомобильной промышленности, как тормозные трубки, элементы выхлопной системы и кондиционирования, аккумуляторные батареи. Андерссон будет трудиться у японцев консультантом.

Бу Андерссон заявил о своем уходе из UzAuto Motors в декабре 2024 года, о чем написал паблик No Limits.

«Бу Андерссон объявил о выполнении всех поставленных перед ним задач. За годы работы Андерссона для бренда Chevrolet рынок Узбекистана вновь стал вторым по объему продаж, обойдя при этом Бразилию, Мексику, Китай, и уступив лишь США», — говорится в сообщении паблика.

Уже 2022 год — первый полный год работы UzAuto Motors под руководством Андерссона — оказался рекордным. Тогда с конвейера сошло 327,6 тыс. автомобилей.

В следующем — 2023 году — был поставлен еще один новый производственный рекорд. Компания произвела 395,4 тыс. машин (то есть на 20% больше, чем годом ранее). Одним из важнейших достижений Андерссона стало массовое производство моделей — Chevrolet Tracker (кроссовер) и Chevrolet Onix (седан).

Бу Андерссон с 2013 по 2016 год был главой «АвтоВАЗа».

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