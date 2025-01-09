Водитель, протаранивший семь автомобилей, ушел от уголовной ответственности

Суд закрыл дело против водителя, протаранившего семь автомобилей в Новосибирске

В Мировом суде Заельцовского района закрыли уголовное дело против 24-летнего жителя Новосибирска, который летом 2024 года врезался в семь автомобилей. Об этом сообщает издание «Новосибирск онлайн».

На момент задержания 24-летнего новосибирца Никиту Веретина обвиняли в умышленном уничтожении чужого имущества. Впоследствии его действия были переквалифицированы. Мужчине предъявили обвинение по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Сообщается, что на сайте 2-го судебного участка говорится, что 11 декабря уголовное дело в отношении Никиты Веретина было принято прекратить. В пояснении уточняется, что мужчине назначена мера уголовного-правового характера по статье 25.1 УПК РФ. Статья гласит, что новосибирцу могут назначить штраф, если он возместит вред, причиненный своим преступлением. Санкция ст. 167 УК РФ, по которой судили Никиту Веретина, предполагает наказание до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у волонтера отобрали автомобиль, на котором он возил помощь на СВО.