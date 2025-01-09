Россиянам рассказали, как оформить в собственность машино-место

Статус машино-места влияет на процедуру его оформления в собственность. Газета «АиФ» сформировала три действия, необходимые для регистрации права собственности на машино-место.

Для начала следует определить, стоит ли машино-место на кадастровом учете. Если место выделено, можно обратиться в Росреестр и подать заявление о государственной регистрации права на объект недвижимости. Правоустанавливающие документы станут основанием для регистрации. Далее нужно выделить в виде машино-места долю в праве собственности на паркинг. В домах, принятых в эксплуатацию до 2017 года, территория паркинга принадлежит собственникам в долевом отношении. Конституционный суд посчитал подобную процедуру трудоемкой, поэтому с 4 декабря 2024 года можно не получать согласие всех собственников на выделение машино-места.

Для подготовки технического плана нужно пройти кадастрового инженера, который проинформирует сособственников о выделе доли. При несогласии владельцы других долей смогут направить свое возражение инженеру в Росреестр в указанный в извещении срок.

Заключительным шагом является постановка машино-места на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности на него.

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