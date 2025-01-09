Водителям рассказали об особенностях проверки моторного масла в зимнее время

«Ключавто Лайт»: в зимний период сначала нужно проверять масло в холодном моторе

Проверять уровень масла в автомобиле нужно не реже одного раза в неделю, это поможет вовремя заметить снижение объема смазки и избежать проблем с двигателем. Об этом журналу «За рулем» рассказали эксперты мультибрендового сервиса для автомобилей старше трех лет «Ключавто Лайт».

«Для корректной проверки уровня масла необходимо установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. После выключения двигателя подождать не менее пяти минут, чтобы масло стекло в поддон. Далее извлечь масляный щуп и очистить его с помощью тряпки или салфетки, вставить щуп обратно в отверстие и подождать несколько секунд. Затем снова вытащить щуп и оценить уровень масла. Он должен находиться между отметками «минимум» и «максимум», — отмечают специалисты.

По словам экспертов, в зимний период сначала нужно проверять масло в холодном моторе, а повторную оценку давать после пятнадцатиминутного прогрева. Недостаточный уровень масла в двигателе может привести к ускоренному износу его деталей, перегреву, повреждению масляного насоса и потере компрессии, что влияет на мощность и эффективность работы.

Специалисты отмечают, что ухудшение фильтрации и отвода тепла могут привести к поломке двигателя. Избежать этого поможет систематическая проверка и замена масла.

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