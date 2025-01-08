Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сахалинской области произошла авария с участием пассажирского автобуса

Рейсовый автобус съехал с трассы в кювет в Сахалинской области
close
Shutterstock

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием рейсового автобуса произошло в Сахалинской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, во время движения рейсовый автобус съехал с трассы в кювет. В тот момент в салоне находились несколько пассажиров.

«Мероприятия по размещению пассажиров в пунктах временного размещения, оказанию им помощи поставлены на контроль прокуратуры», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что сотрудники ведомства организовали проверку по факту аварии. Специалистам предстоит дать оценку соблюдению законодательства со стороны автотранспортного предприятия, которому принадлежит попавший в ДТП автобус, и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.

При этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале уточнила, что авария произошла на участке автомобильной дороги Александровск-СахалинскийЮжно-Сахалинск. В связи с дорожно-транспортным происшествием следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Самарской области в результате лобового столкновения двух машин пострадали девять человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами