В Сахалинской области произошла авария с участием пассажирского автобуса

Рейсовый автобус съехал с трассы в кювет в Сахалинской области

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием рейсового автобуса произошло в Сахалинской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, во время движения рейсовый автобус съехал с трассы в кювет. В тот момент в салоне находились несколько пассажиров.

«Мероприятия по размещению пассажиров в пунктах временного размещения, оказанию им помощи поставлены на контроль прокуратуры», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что сотрудники ведомства организовали проверку по факту аварии. Специалистам предстоит дать оценку соблюдению законодательства со стороны автотранспортного предприятия, которому принадлежит попавший в ДТП автобус, и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.

При этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале уточнила, что авария произошла на участке автомобильной дороги Александровск-Сахалинский — Южно-Сахалинск. В связи с дорожно-транспортным происшествием следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Самарской области в результате лобового столкновения двух машин пострадали девять человек.