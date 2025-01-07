Показан кроссовер Leapmotor B10, способный глубоко анализировать дорожные условия

В Китае представлен кроссовер Leapmotor B10, снабженный новой системой интеллектуального вождения Snapdragon. Об этом сообщает Autohome.

«Интеллектуальная система вождения Leapmotor B10 может анализировать сложные дорожные условия в режиме реального времени, достигать глубокой интеграции данных с нескольких датчиков и продолжать развиваться, адаптируясь к более сложным дорожным условиям», — отмечается в публикации.

Автомобиль поступит в продажу в Китае в марте 2025 года и будет стоить 100–150 тыс. юаней (₽1,34–2,01 млн). Контролировать дорожную обстановку автомобиль будет с помощью лидара (лазерного радара). Интеллектуальная система помощи водителю, созданная в сотрудничестве Leapmotor и Qualcomm Technologies, способна контролировать действия водителя и оказывать ему помощь на высоких скоростях, а также в городских условиях.

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