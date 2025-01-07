Производство Peugeot Partner могут возобновить на заводе в Калуге

На заводе «Автомобильные технологии» в Калуге могут возобновить производство автомобилей Peugeot Partner (B9), которые ранее собирались на этом предприятии, носившем название «ПСМА Рус». Об этом сообщает «Российская газета».

«Такой вывод можно сделать по кадрам видео, опубликованного на канале «Правительство России». Прототип B9 (Citroen Berlingo/Peugeot Partner) появляется на короткое время», — отмечается в публикации.

По данным «РГ», на предприятии освоен процесс сварки, работу цеха окраски планируется возобновить в ближайшее время.

Неокрашенная боковина развозного фургона появляется в кадре на 9-й секунде видео, посвященного акции «Елка желаний».

Автомобили Peugeot Partner поколения B9 выпускали на заводе в Калуге с 2020 года. Машина предлагалась в двух вариантах длины кузова, для нее были предусмотрены два двигателя в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией — бензиновый 1.6 мощностью 115 л.с. и дизель 1.6 на 90 л.с.

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