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Две версии Toyota RAV4 с обновленным дизайном представят на автосалоне в Токио

Toyota покажет на Токийском автосалоне RAV4 с переработанным дизайном
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Toyota Motor

На Токийском автосалоне 2025 года будут представлены две модификации Toyota RAV4 с футуристичным дизайном. Об этом сообщает ithome.com.

«На этот раз представленная на выставке Dark Side Performance Edition представляет собой футуристическую концептуальную модель, демонстрирующую новый облик RAV4, который полностью отличается от традиционного внешнего вида RAV4», — приводит издание слова представителя Toyota.

Автомобиль отличается массивным воздухозаборником на переднем бампере, оригинальной оптикой и решеткой радиатора.

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Toyota Motor

Также японская компания покажет на выставке RAV4 с пакетом отделки Outdoor Lifestyle Package. У автомобиля полностью изменен дизайн передней части, он получит защитную отделку колесных арок, экспедиционный багажник, а также будет снабжен внедорожными шинами.

Автосалон в Токио откроется 10 января.

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