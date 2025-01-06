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Россиянам рассказали, когда необходимо менять моторное масло

Автоэксперт Ревин: менять моторное масло нужно раз в 10-15 тысяч километров
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Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал, как определить, что пора менять моторное масло.

«В реальности почти все мы эксплуатируем автомобили в тяжелых условиях, к которым относятся: дороги без твердого покрытия; частые пуски двигателя, особенно в морозы, и затем короткие поездки; движение в пробках; большая нагрузка и буксировка прицепа; движение со скоростью более 120 км/ч и так далее», — говорит специалист.

По словам эксперта, менять моторное масло можно по моточасам. Этот способ лучше использовать для автомобилей, которые долгое время стоят с работающим мотором. Одни автовладельцы устанавливают такие приборы самостоятельно, а другие — рассчитывают моточасы по средней скорости и пробегу.

Алексей Ревин сообщает, что менять моторное масло нужно раз в 10-15 тыс. км или по пробегу, но только если условия эксплуатации машины близки к идеальным.

Признаком того, что пора менять моторное масло, является резкий рост угара. Также масло на щупе не должно быть полностью черным или пахнуть горелым.

Менять масло можно и по календарю. Эксперт сообщает, что в сервисной книжке прописано, что менять моторное масло необходимо не реже, чем через год, если пробег менее 15 тыс. км.

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