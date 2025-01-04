Представлен кроссовер Lynk&Co 900, который будет конкурировать с LiXiang, популярными в РФ

Принадлежащий китайскому автоконцерну Geely бренд Lynk & Co представил флагманский кроссовер 900, построенный на платформе SPA Evo, предназначенной для полноразмерных гибридов и электромобилей. Об этом сообщает CarNewsChina.

В автомобиле предусмотрено три ряда кресел. Его длина 5240 мм, колесная база — 3160 мм. По габаритам флагман Lynk & Co превосходит популярный в России LiXiang L9.

Lynk & Co 900 будет доступен в пяти цветах и с тремя вариантами силовых установок. Базовая версия снабжена бензиновым турбомотором 1.5 и двумя электродвигателями, ее суммарная мощность — 721 л.с. С турбомотором 2.0 и двумя электромоторами отдача возрастает до 734 л.с. Третий вариант — с мотором 2.0 и двумя электродвигателями, такой кроссовер выдает 857 л.с.

close autohome.com.cn

В салоне — небольшой экран панели приборов и центральный дисплей, смещенный вправо. Такая же компоновка применяется на машинах конкурента, Li Xiang. В салоне применены дорогие отделочные материалы, включая кожу Nappa.

Ранее стало известно, что в России дешевле содержать собственный автомобиль, чем ездить на каршеринге.