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У Крымского моста скопились очереди из машин с обеих сторон

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось более 600 машин
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 600 автомобилей по состоянию на 13:00 мск скопилось на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 235 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа», — говорится в сообщении канала.

В конце августа 2024 года министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Ранее сообщалось, что движение авто по Крымскому мосту остановили во второй раз за день.

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