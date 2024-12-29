На видео попало, как большегруз дрифтовал в Татарстане

В Татарстане на видео попало, как водитель устроил дрифт на грузовике

В Казани 26 декабря водитель устроил дрифт на грузовике. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани в своем Telegram-канале.

«В социальной сети Telegram был выложен видеоролик, в котором на парковке стадиона «Акбарс Арена» на проспекте Ямашева, водитель грузового транспорта умышленно вводил свой грузовой автомобиль в управляемый занос «Дрифт», — говорится в сообщении.

Видео инцидента запечатлели камеры стадиона «Акбарс Арена». На кадрах видно, как грузовик быстро едет, его заносит, и автомобиль начинает вращаться на проезжей части.

Уточняется, что при просмотре видеоматериалов сотрудники правоохранительных органов установили марку и государственный регистрационный номер грузового автомобиля Shacman, а также личность водителя. За рулем находился мужчина 1980 года рождения. По его словам, он поехал дрифтовать, потому что решил вспомнить детство.

В отношении водителя составлен административный материал по статье о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

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