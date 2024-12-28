Американцы устроили на угонщика охоту со смартфонами и заставили бросить машину

В США угонщик бросил похищенный редкий Nissan Skyline после того, как окружающие водители и другие граждане начали фотографировать машину и выкладывать снимки в соцсети с сообщением о ее местоположении. Об этом пишет The Drive.

Классический Nissan Skyline GT-R угнали у жителя Денвера Томаса Бристоля прямо из гаража. Угонщики приехали за машиной на Subaru Impreza. После угона владелец машины бросил клич в автомобильных сообществах в соцсетях и призвал окружающих сообщать, если они увидят машину.

В результате граждане начали публиковать в группах многочисленные снимки похищенного Skyline. Информация о его местонахождении появлялась практически в режиме реального времени. В результате через 44 часа после угона полиция нашла автомобиль брошенным за пределами города. Автовладелец предполагает, что преступник понял, что добровольцы отслеживают перемещение автомобиля, и предпочел избавиться от него.

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