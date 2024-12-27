Россиянам дали пять советов по выбору подержанного автомобиля

В приобретаемом автомобиле очень важно обратить внимание на неочевидные на первый взгляд детали, это поможет правильно оценить состояние машины. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты СберАвто.

«Зазоры на кузове должны быть ровными. Также надо проверить отсутствие люфта в дверных ручках и рычаге переключения передач», — отметили в СберАвто.

Следующее, что надо сделать, это проверить работу электроники: климат-контроля и сенсорных панелей. Кроме того, необходимо почитать отзывы владельцев интересующей модели о работе двигателя и трансмиссии, узнать срок их службы до износа. Это позволит понять, как долго автомобиль сможет эксплуатироваться до ремонта.

Также необходимо провести тест-драйв на разных покрытиях. У некоторых моделей слабая звукоизоляция моторного отсека или арок, из-за чего в салоне будет слышен сильный шум.

Немаловажно обратить внимание на детали, влияющие на комфорт. Так, низкий клиренс затруднит движение по плохим дорогам, а неудобная ручка багажника будет раздражать при погрузке вещей.

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