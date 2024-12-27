Стало известно, что происходит с ценами на подержанные автомобили

Стоимость подержанных машин снизилась с начала года, но обычно происходит наоборот. Ситуацию объяснил портал «Автовзгляд».

До этого «Известия» сообщали, что в ноябре средняя цена на автомобиль не старше 15 лет упала на 12%, до 2,1 млн рублей. «Автовзгляд» считает, что сложно сказать о том, как именно была получена эта цифра. Предположительно, вводилась средняя арифметическая величина из цен в объявлениях.

Сообщается, что если допустить, что подержанные автомобили популярнее других машин, то следует говорить не о снижении стоимости на конкретные автомобили, а о смещении спроса в сегменте «с пробегом» на варианты по более доступным ценам. Следовательно, суть не в том, что стоимость на подержанные машины уменьшилась, а в том, что платежеспособность населения снизилась за год.

Возможен и другой вариант, при котором цены на автомобили с пробегом не отражают актуальный спрос, а лишь учитывают желания продавца. Следовательно, теперь в числе наиболее популярных автомобилей с пробегом больше «постаревших» машин низкого ценового сегмента.

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