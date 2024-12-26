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Россиянам рассказали, как правильно мыть автомобиль зимой

Автоэксперт Кукарин: для мытья машины нужно выбирать теплые зимние дни
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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Зимой необходимо мыть автомобиль, но никаких правил, ГОСТов и рекомендаций автопроизводителей по этому процессу нет. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

«Зимой нужно учитывать не только степень загрязнения авто, как мы делаем летом. В крупных российских городах используется очень много реагентов, которыми посыпаются дороги. Поэтому даже если машина не слишком грязная, ведь зимой как таковой грязи, действительно, меньше, планировать мойку все же стоит. В среднем раз в две-три недели процедуру лучше проводить», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, в зимнее время следует скорректировать привычный набор услуг автомойки. В холодный период нужно просить сотрудников тщательно промывать пороги со стороны днища, нишу запасного колеса и заднюю часть перед багажником, поскольку в этих местах может скапливаться наледь. Также важно после заезда на мойку дать машине согреться, поскольку первая мойка происходит прохладной водой.

Также Кукарин отмечает, что после процедуры следует продуть все замки и личинки, то есть выгнать воду из механизмов, которые могут заледенеть на морозе. Можно дополнительно проверить состояние резиновых уплотнителей и при необходимости смазать их силиконом. Специалист также рекомендовал выбирать для мытья автомобиля более теплые дни.

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