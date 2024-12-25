На видео попало, как «Газель» отбросило в «КамАЗ» с семечками в Самарской области

В Самарской области на видео попала массовая авария с «КамАЗом» с семечками

В Самарской области 23 декабря столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Самарской области».

«На 31 км автодороги Самара-Пугачев -Энгельс-Волгоград произошло столкновение трех автомобилей. По сведениям сотрудников ДПС, а/м Toyota RAV4 под управлением мужчины 1966 года рождения двигалась со стороны п. Черновский в направлении п. Алексеевка. В пути следования водитель не предоставил преимущество в движении при повороте налево», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель Toyota выехал на главную дорогу, где врезался в «Газель» под управлением мужчины 1969 года рождения. От столкновения «Газель» отбросило в груженный семечками автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя 1993 года рождения.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем аварии, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль Toyota RAV4 выезжает на главную дорогу, не пропускает «Газель» и врезается в нее. От столкновения грузовик отбрасывает во встречный «КамАЗ».

Сообщается, что в результате ДТП нет пострадавших. На данный момент движение на трассе восстановлено.

Ранее в Приморье автомобиль ушел под воду.