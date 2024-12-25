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Россиянам рассказали, почему зимой лопается лобовое стекло у автомобиля

Fit Service назвал три причины, по которым зимой лопается лобовое стекло у машины
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Depositphotos

Есть разные методы очистки замерзшего лобового стекла, но три из них приведут к серьезным повреждениям. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель автосервиса Fit Service Юлия Кузнецова.

«Для разморозки нельзя поливать лобовое стекло горячей водой, нельзя направлять максимальный обдув на стекло сразу после пуска двигателя и тем более использовать фен. Любые методы теплового воздействия могут спровоцировать появление трещин на стекле», — отметила Кузнецова.

Чтобы уменьшить проявление наледи снаружи, можно обработать лобовое стекло специальным составом «антилед» или «размораживатель».

Простые советы, которые сработают при обледенении изнутри, — тщательно отряхивать обувь перед тем, как садиться в машину, не надо бросать в салон щетку со снегом. Нужно удалять воду и снег с ковриков после каждой поездки. Так уменьшается влажность и вероятность образования конденсата, сказала специалист.

Иногда проблема обледенения стекол изнутри кроется вовсе не в температуре и влажности. Это может быть симптомом забитых вентиляционных каналов, неисправности системы отопления, старый салонный фильтр, пояснила Кузнецова.

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