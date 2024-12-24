Названы пять рисков езды с холодным мотором

«Рольф» назвал пять рисков езды с холодным мотором в России

Холодное время года несет серьезную опасность для технического состояния автомобиля, в особенности для его мотора. Об основных проблемах, которые возникают зимой, «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Масло при низких температурах более вязкое и не обеспечивает достаточной смазки двигателю сразу после запуска. Это увеличивает трение между подвижными частями и может ускорить износ компонентов», — отметила эксперт.

Трушкова напомнила, что обогрев салона зависит от теплоты двигателя. Если мотор не прогрет, то обогреватель не сможет эффективно работать, что приводит к дискомфорту во время поездки. Третья проблема — холодный двигатель потребляет больше топлива.

Кроме того, влага, содержащаяся в атмосфере и картерных газах, нередко конденсируется в моторном масле и других деталях двигателя, что приводит к коррозии.

В заключение Трушкова подчеркнула, что езда с холодным мотором снижает безопасность.

«Неэффективная работа стеклоочистителей и обогрева стекол приводит к ухудшенной видимости. Непрогретый двигатель также может влиять на использование систем помощи водителю», — пояснила она.

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