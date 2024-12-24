На видео попало задержание новосибирца, который угнал автомобиль спящего таксиста

В Новосибирске 16 декабря мужчина с пистолетом выгнал таксиста из автомобиля и угнал транспортное средство. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«Ранним утром 22-летний подозреваемый открыл дверь и сел за руль чужого незапертого автомобиля, припаркованного у одного из многоквартирных домов в Калининском районе. В это время в салоне иномарки на пассажирском сиденье находился ее водитель, который решил отдохнуть после частного извоза и уснул», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник направил на таксиста травматический пистолет и заставил покинуть автомобиль, а затем уехал на его машине. Таксист сразу обратился в полицию, сотрудники которой обнаружили транспортное средство в двух километрах от места преступления.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов открывают автомобиль, достают из него злоумышленника и задерживают. Уточняется, что у мужчины при себе были предметы, похожие на пистолет и патроны, которые у него изъяли и отправили на экспертизу.

На время расследования уголовного дела по статье о разбое с применением оружия фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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