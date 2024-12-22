BMW разорвалась на части после удара о столб в Новосибирске

В Новосибирске двигатель BMW отлетел в другую машину после удара о столб

В Новосибирске автомобиль BMW разорвался на части после столкновения с опорой моста. Об этом сообщает ngs.ru. Авария произошла в ночь на 22 декабря на Ипподромской улице.

«22-летний мужчина за рулем BMW ехал по Ипподромской и врезался в опору моста, после чего двигатель автомобиля BMW отлетел в автомобиль Haval Jolion», — сообщили изданию в Госавтоинспекции города.

В ДТП пострадал водитель BMW, его госпитализировали с травмами. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Инцидент Новосибирск», видно, что на проезжей части, занесенной снегом, лежит передняя часть немецкого седана. При этом в моторном отсеке нет двигателя, в районе передних сидений кузов сохранил целостность.

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