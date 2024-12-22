Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

BMW разорвалась на части после удара о столб в Новосибирске

В Новосибирске двигатель BMW отлетел в другую машину после удара о столб
close
Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске автомобиль BMW разорвался на части после столкновения с опорой моста. Об этом сообщает ngs.ru. Авария произошла в ночь на 22 декабря на Ипподромской улице.

«22-летний мужчина за рулем BMW ехал по Ипподромской и врезался в опору моста, после чего двигатель автомобиля BMW отлетел в автомобиль Haval Jolion», — сообщили изданию в Госавтоинспекции города.

В ДТП пострадал водитель BMW, его госпитализировали с травмами. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Инцидент Новосибирск», видно, что на проезжей части, занесенной снегом, лежит передняя часть немецкого седана. При этом в моторном отсеке нет двигателя, в районе передних сидений кузов сохранил целостность.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейский УАЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами