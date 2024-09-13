Названы три надежных недорогих седана с пробегом на российском рынке

Среди седанов с пробегом на российском рынке самыми доступными и надежными являются Volkswagen Polo, Renault Logan и Ford Focus. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Самый надежный и доступный седан на вторичном авторынке России — Volkswagen Polo пятого поколения. Цены на такой автомобиль начинаются от 600 тыс. рублей. Производство модели было налажено в Калуге, а значит, проблем с запчастями не будет», — сказал эксперт.

Самые удачные версии Volkswagen Polo в плане выносливости — модели с атмосферным двигателем 1.6 MPi (105 или 110 л.с.) и шестиступенчатой механической трансмиссии MQ200. Эти узлы не требовали дополнительных вложений на протяжении 300 тыс. километров пробега.

Также надежен и шестиступенчатый гидроавтомат AQ160, который является аналогом японской автоматической коробки Aisin TF-60SN, и служит не менее 260 тыс. километров, отметил специалист.

Renault Logan второго поколения аналогично Volkswagen Polo тоже собирался в РФ и также отличается надежностью. На вторичном рынке все еще можно найти ликвидный вариант. Самый выносливый вариант — с мотором К4М 1.6 (102 л.с.), который при бережной эксплуатации и своевременном обслуживании может проехать без особых проблем не менее 500 тыс. километров. Цена на модель начинается от 850 тыс. рублей.

Третий надежный и недорогой седан — Ford Focus третьего поколения, оснащенный двигателями 1.6 (105 л.с.) и 1.5 (150 л.с.). Эти модификации не имеют нареканий на пробегах свыше 300 тыс. километров. Кроме того, модель отличается хорошей управляемостью. Стоимость «живой» машины на рынке — от 700 тыс. рублей.

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