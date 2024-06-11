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Россиянам назвали четыре причины возникновения пожара в автомобиле

Fit Service назвал четыре причины пожара в автомобиле

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Агентство «Москва»

Возгорание автомобилей случаются редко, однако летом риски таких ситуаций возрастают, рассказал «Газете.Ru» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, наиболее часто машины горят из-за неисправностей и несоблюдения техники безопасности.

«Частая причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Могут быть неправильно установлены или повреждены кабели, возможен и непрофессиональный монтаж оборудования. Высокое напряжение нагревает проводку и приводит к воспламенению ближайших горючих материалов», — сказал Родионов.

По его словам, если автовладелец обнаружил перегоревший предохранитель в электросистеме машины, то надо выяснить, почему он вышел из строя. Не стоит его менять на более мощный. Это путь к пожару.

Утечка горючих жидкостей – еще одна причина пожаров. Из-за неполадок возможно протекание технических жидкостей. Любая искра способствует возникновению открытого огня, пояснил эксперт.

К пожарам ведет и несоблюдение техники безопасности. Так, некоторые автовладельцы возят в багажнике канистру с топливом. Нельзя оставлять машину со всем этим багажом под солнцем. Можно использовать для хранения специальные герметичные контейнеры, которые защищают от перегрева и разлива.

В жаркую погоду не стоит заправлять авто «под горлышко». Топливо от нагревания будет расширяться и подкапывать из заливной горловины, предупредил специалист.

Ранее выяснилось, почему автомобиль может закипеть летом.

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