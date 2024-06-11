Россиянам назвали четыре причины возникновения пожара в автомобиле

Возгорание автомобилей случаются редко, однако летом риски таких ситуаций возрастают, рассказал «Газете.Ru» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, наиболее часто машины горят из-за неисправностей и несоблюдения техники безопасности.

«Частая причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Могут быть неправильно установлены или повреждены кабели, возможен и непрофессиональный монтаж оборудования. Высокое напряжение нагревает проводку и приводит к воспламенению ближайших горючих материалов», — сказал Родионов.

По его словам, если автовладелец обнаружил перегоревший предохранитель в электросистеме машины, то надо выяснить, почему он вышел из строя. Не стоит его менять на более мощный. Это путь к пожару.

Утечка горючих жидкостей – еще одна причина пожаров. Из-за неполадок возможно протекание технических жидкостей. Любая искра способствует возникновению открытого огня, пояснил эксперт.

К пожарам ведет и несоблюдение техники безопасности. Так, некоторые автовладельцы возят в багажнике канистру с топливом. Нельзя оставлять машину со всем этим багажом под солнцем. Можно использовать для хранения специальные герметичные контейнеры, которые защищают от перегрева и разлива.

В жаркую погоду не стоит заправлять авто «под горлышко». Топливо от нагревания будет расширяться и подкапывать из заливной горловины, предупредил специалист.

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