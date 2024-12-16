Россияне завалили BMW судебными исками

Владельцы BMW в России начали массово подавать иски против немецкого автопроизводителя из-за качества автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Суды уже рассмотрели исков на миллиард рублей.

«Классические проблемы у водителей такие: не работает блок кнопок на водительской двери, парктроник, подсветка колонок, проблемы с двигателем, автомобиль дёргается при разгоне и работает рывками, отказывают форсунки», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что немцы отключили российских дилеров от программного обеспечения, но продолжают зарабатывать на ТО и запчастях. За 2023 год выручка компании составила 9 млрд рублей.

До этого Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Росстандарт и президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову обращения с просьбой отозвать 600 тыс. автомобилей без подушек безопасности, которые завод выпускал с 2022 года.

НАС просит провести отзывную кампанию в отношении автомобилей без подушек безопасности, ABS, системы стабилизации и других опций, которые «АвтоВАЗ» выпускал после введения санкций, и за счет завода доукомплектовать их необходимыми системами и оборудованием.

Автомобили Lada без систем безопасности ездят по дорогам и подвергают опасности водителей и пешеходов, а отзывная кампания позволит повысить безопасность водителей и продемонстрировать заботу о потребителях, указали в НАС.

Ранее в автомобилях BYD выявили серьезную неисправность.