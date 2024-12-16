В российских дилерских центрах появилась флагманские кроссоверы Chery Tiggo 9

Российские дилеры Chery начали получать флагманский кроссовер Tiggo 9. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Новинку получили дилерские центры в Москве, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Казани.

Семиместный Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи. Новинка стала самой крупной в модельной линейке марки (4810х1925 х1741 мм) — с колесной базой в 2800 мм.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Помимо прочего, новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке.

Базовая комплектация получит название Prime. В ее оснащение входят светодиодные фары и фонари, отделка салона искусственной кожей черного цвета, 19-дюймовые диски, набор электронных систем помощи водителю, полноразмерная «запаска» и функция открывания багажника без помощи рук.

Версии Ultra полагаются 10 подушек безопасности, 20-дюймовые колеса и система контроля усталости водителя со смонтированной в салоне камерой и штатный видеорегистратор.

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