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«Автобус поперек, очень скользко»: очевидцы — о массовом ДТП в Домодедово на трассе М-4

В одной из машин, попавших в массовое ДТП в Домодедово, пробило газовые баллоны

В Домодедово на трассе М-4 «Дон», где произошла массовая авария, образовалась корка льда, было очень скользко. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец ДТП Станислав. По его словам, один из водителей не смог затормозить — у машины пробило газовые баллоны.

«Это был пролет моста, на нем, наверное, из-за ветра образовалась корка льда. Там действительно было очень-очень скользко. Машины двигались адекватно впереди — увидели, что начали все на габаритах моргать и оттормаживаться. Там уже был сотрудник «Автодора», он в своей жилетке бегал, махал руками. Все оттормаживались, но впереди меня машина ехала, она ударилась. Когда мы все вышли, из нее раздавалось шипение — пробило газовые баллоны, был острый запах газа. Я сел в машину и быстро уехал оттуда», — сказал Станислав.

Другой очевидец аварии Ильдар рассказал «Газете.Ru», что в результате инцидента автобус развернуло поперек дороги.

«Пробка большая и будет увеличиваться, движение заблокировано. Аварий много. Автобус поперек дороги развернуло, несколько большегрузов. Стояла одна скорая, пострадавших не видел. Причина аварий скорее всего — погодные условия, гололед. А также неправильно выбранные скорость и дистанция», — отметил он.

Как сообщил РЕН-ТВ, из-за массового ДТП на трассе М4 «Дон» в Домодедово дорогу временно закрыли. Из-за перекрытия движения по трассе в месте аварии образовалась пробка.

В главке подмосковной полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось с 33-го по 36-й километр трассы М4 «Дон». На этом участке дороги произошло сразу шесть аварий с участием 13 машин, никто не пострадал.

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