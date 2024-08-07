В Госдуме предложили ввести скидки на штрафы за нарушение правил парковки

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести скидку в 50% при уплате штрафа за нарушения правил парковки в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Письмо с предложением направлено председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

«Учитывая объективный дефицит парковочных мест и общую напряженность с использованием парковочного пространства в столице, прошу вас инициировать внесение в КоАП города Москвы соответствующих поправок, направленных на защиту прав автомобилистов, для рассмотрения на заседании Московской городской думы: предусмотреть для всех пользователей транспорта в Москве возможность льготной оплаты (в размере 50%) штрафов за нарушения, связанные с правилами использования парковочных мест», — говорится в письме.

Сейчас штраф за неоплату парковки в Москве составляет 5 тыс. рублей.

До этого Ярослав Нилов предложил запретить штрафовать россиян за парковку чаще раза в сутки.

Депутат предложил дополнить закон об организации дорожного движения. По словам Нилова, нередко автомобилистам дважды выписывают штраф из-за технических проблем в мобильных приложениях и платежных агрегаторах, а также смены номеров парковочных зон. При этом водителям далеко не всегда удается доказать свою правоту, отметил депутат.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось, что в России машино-места за год подорожали до миллиона рублей.