Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести скидки на штрафы за нарушение правил парковки

Депутат Нилов предложил ввести скидку 50% от штрафа за нарушения правил парковки

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести скидку в 50% при уплате штрафа за нарушения правил парковки в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Письмо с предложением направлено председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

«Учитывая объективный дефицит парковочных мест и общую напряженность с использованием парковочного пространства в столице, прошу вас инициировать внесение в КоАП города Москвы соответствующих поправок, направленных на защиту прав автомобилистов, для рассмотрения на заседании Московской городской думы: предусмотреть для всех пользователей транспорта в Москве возможность льготной оплаты (в размере 50%) штрафов за нарушения, связанные с правилами использования парковочных мест», — говорится в письме.

Сейчас штраф за неоплату парковки в Москве составляет 5 тыс. рублей.

До этого Ярослав Нилов предложил запретить штрафовать россиян за парковку чаще раза в сутки.

Депутат предложил дополнить закон об организации дорожного движения. По словам Нилова, нередко автомобилистам дважды выписывают штраф из-за технических проблем в мобильных приложениях и платежных агрегаторах, а также смены номеров парковочных зон. При этом водителям далеко не всегда удается доказать свою правоту, отметил депутат.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось, что в России машино-места за год подорожали до миллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами