Менеджеры автосалона в Санкт-Петербурге спасли женщину от «сотрудников Центробанка»

В Санкт-Петербурге сотрудники автосалона позвонили в полицию после того, как женщина два дня подряд пыталась продать автомобиль по просьбе мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

42-летняя Маргарита 5 декабря получила звонок от мошенников, которые представились сотрудниками почты и сказали, что ей поступило письмо. По словам злоумышленников, Маргарита могла получить его по электронной почте, но для этого нужно было назвать код из СМС. Женщина согласилась, в результате чего ее аккаунт на «Госуслугах» заблокировали.

Затем Маргариту соединили с другими мошенниками, которые представились сотрудниками Центробанка, убедили ее взять кредит и перевести деньги на их счет, под предлогом, что он безопасный.

После этого женщина узнала, что ее автомобиль Haval Jolion выставили на торги, она приехала в автосалон и попросила выкупить кроссовер за стоимость ниже рыночной. У нее ничего не получилось, поэтому на следующий день она приехала в другой автосалон, где сотрудники уже знали о ситуации с Маргаритой и вызвали полицию. По подсчетам женщины, она отдала мошенникам 1,7 млн рублей.

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