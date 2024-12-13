Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Менеджеры автосалона в Санкт-Петербурге спасли женщину от «сотрудников Центробанка»

В Петербурге мошенники убедили женщину продать Haval, чтобы снять с «торгов»

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Санкт-Петербурге сотрудники автосалона позвонили в полицию после того, как женщина два дня подряд пыталась продать автомобиль по просьбе мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

42-летняя Маргарита 5 декабря получила звонок от мошенников, которые представились сотрудниками почты и сказали, что ей поступило письмо. По словам злоумышленников, Маргарита могла получить его по электронной почте, но для этого нужно было назвать код из СМС. Женщина согласилась, в результате чего ее аккаунт на «Госуслугах» заблокировали.

Затем Маргариту соединили с другими мошенниками, которые представились сотрудниками Центробанка, убедили ее взять кредит и перевести деньги на их счет, под предлогом, что он безопасный.

После этого женщина узнала, что ее автомобиль Haval Jolion выставили на торги, она приехала в автосалон и попросила выкупить кроссовер за стоимость ниже рыночной. У нее ничего не получилось, поэтому на следующий день она приехала в другой автосалон, где сотрудники уже знали о ситуации с Маргаритой и вызвали полицию. По подсчетам женщины, она отдала мошенникам 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что блогер подарил уральцу BMW, и ее тут же угнали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами