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Россиянам рассказали, что чаще всего ломается в автомобиле в сильные морозы

Автоэксперт Кузин назвал шесть проблем с автомобилем в сильный мороз

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С наступлением сильных морозов практически все узлы и агрегаты автомобиля подвергаются серьезной нагрузке. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин.

«Чаще всего зимой на СТО растет число обращений с течами технических жидкостей. Проблема кроется в трещинах и разрывах различных резиновых соединений, уплотнений, сальников, прокладок. Таких элементов в автомобиле множество, и все они подвержены негативному влиянию сильных морозов», — сказал эксперт.

По его словам, зимой также возрастает нагрузка на все элементы подвески. Замороженные амортизаторы, сайлентблоки, шаровые — все эти элементы в зоне риска. Часто водители вынуждены менять эти детали после езды в холода.

Кроме того, именно в морозы обостряются проблемы с системой охлаждения двигателя. Например, антифриз может замерзнуть, если он некачественный. Чтобы его вычистить и залить новый, придется разобрать всю систему. Неправильное утепление двигателя также ведет к проблемам с радиатором.

Большое число обращений в холода связано с печкой. При сильном минусе часто отказывают термостат или вентилятор.

Очень часто в самые холодные дни в сервис обращаются владельцы машин, которые не завелись, простояв всю ночь на улице. Проблема кроется в отслужившем свой срок аккумуляторе, который придется заменить, отметил Кузин.

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