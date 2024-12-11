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Россияне начали скупать автомобили перед новым ростом утильсбора

В России зафиксирован рост спроса на авто перед повышением утильсбора в 2025-м

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Кирилл Брага/РИА Новости

В преддверии нового повышения утилизационного сбора на автомобили после Нового года в автосалонах наблюдается всплеск спроса на новые машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

«Сейчас, в начале декабря, мы видим рост спроса и трафика, контрактование у нас выросло. Если говорить про розницу – то примерно на 12% ноябрю. В том числе, это связано с тем, что все знают о грядущем повышении тарифа утильсбора с 1 января. Это может стать катализатором», — рассказал агентству директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич ожидает в декабре роста продаж автомобилей примерно на 20% в сравнении с ноябрем. По его словам, в декабре можно ждать распродаж ранее закупленных машин, запасы которых собирались в расчете на большие объемы продаж. Очередной рост утильсбора может простимулировать спрос в декабре, но снизит его в январе 2025 года, полагает Терлюкевич.

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