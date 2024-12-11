Россиян предупредили о двукратном скачке цен на автомобили

К 2030 году цены на автомобили в России могут скакнуть в два раза, считает глава Союза автомобильных дилеров РФ Вячеслав Жигалов. Об этом говорит график повышения утильсбора, который уже изменил ситуацию на рынке, заявил он в беседе с НСН.

Повышение размера утильсбора привело к шоковой перестройке рынка, плюс к этому на ценах отразились падение рубля и инфляция, считает Жигалов.

«В будущем нас ждет, может быть, и меньший рост, но тоже существенный. Не исключено, что к 2030 году цены еще в два раза вырастут», — отметил он.

Формируется неэффективная экономическая модель с непродуктивными издержками, что приводит к неконтролируемому росту цен, обуздать который невозможно, в том числе это не под силу Центробанку, считает специалист. Регулятор работает «не в ту сторону», так как причины инфляции лежат не в повышении спроса и снижении предложения, а в постоянном росте издержек.

При этом в декабре ожидается очередное повышение ключевой ставки, которая сохранится потом в течение всего последующего года. Более того — с будущего года россиян ждет очередное повышение утильсбора.

На этом фоне Жигалов призвал россиян задуматься, стоит ли спешить с покупкой авто или можно обойтись услугами каршеринга. Намного эффективнее будет положить предназначенные для таких покупок деньги на депозит под высокие проценты. Тем более, не нужно покупать машину в кредит — лучше десять раз подумать, заключил автоэксперт.

Напомним, эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов до этого предупредил, что спрос на новые автомобили в России в начале 2025 года может снизиться на 10–20%, а цены вырастут на 10–15%. По его мнению, это произойдет из-за изменений ключевой ставки, ставок утильсбора, курса валют и цены автомобилей.

Ранее были названы автомобили, сильнее всего подешевевшие в ноябре.