Россиянам рассказали, опасно ли использовать картонку перед решеткой радиатора

Закрытие радиаторов охлаждения двигателя картонной заслонкой может привести к серьезным последствиям. Об этом «Российской газете» рассказали автоэксперты ГК «АвтоСпецЦентр» и директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин.

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что использование картонной заслонки снижает время прогрева силовой установки на 3-5 минут, а количество холодных пусков зимой уменьшается, что повышает эффективность работы двигателя.

При этом картонка помогает избежать проблем с заменой моторного масла и накоплением лишней жидкости под капотом, однако она будет действенна только при исправности термостата. В случае нарушения работоспособности охлаждения и при каждодневной эксплуатации автомобиля температурный баланс удержать не получится, что приведет к проблемам с радиатором, двигателем или коробкой передач.

Директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин заявил, что использовать картонную заслонку перед решеткой радиатора нельзя, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Например, при закрытии радиатора ограничивается поток воздуха, что может его повредить, а также деформировать головку блока цилиндров или привести к другим критическим неисправностям.

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