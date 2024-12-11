Названы российские цены на флагманский кроссовер FAW Bestune T90

FAW представила в России флагманский кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбэк Bestune B70, сообщает «Известия».

Цена лифтбэка B70 составит от 2,5 млн до 3,25 млн рублей. Т90 обойдется в 2,78–3,72 млн рублей.

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Автомобиль будет предлагаться с двумя двигателями на выбор: мотор 1.5 развивает 160 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, 2,0-литровый мотор мощностью 245 л.с. — с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

В базовую комплектацию входят светодиодная оптика, система бесключевого доступа, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, аудиосистема с шестью динамиками.

Bestune B70 россиянам предложат в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Есть и более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin.

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Автомобиль оснащается медиасистемой с 12-дюймовым экраном, камерами кругового обзора, светодиодными фарами и задними фонарями. Для лифтбэка предусмотрена панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов, бесключевой доступ. Также обновленный B70 снабжен функцией распознавания дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в России появился бренд грузовиков Altai.