Названы семь китайских автобрендов, которые заменили россиянам западные марки

Россияне стали больше доверять китайским автопроизводителям, которые предлагают качественные автомобили и надежный сервис. О том, какие бренды из Поднебесной заменили жителям РФ западные, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Сейчас стремительно растет популярность Haval, Chery, Geely и Omoda. Россияне активно покупают автомобили стоимостью от 2 до 4 млн рублей, среди которых Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Omoda C5», — уточнили в пресс-службе.

В ГК «Автодом» напомнили, что в прошлом году кроссовер Omoda C5 стал самым титулованным автомобилем в России, выиграв все престижные автопремии.

Также к китайским брендам, которым стали доверять россияне, дилер отнес марки Jaecoo и Exeed. Последняя продает на отечественном рынке более 3 тыс. автомобилей ежемесячно.

Автодилеры заявили, что в сегменте гибридов китайские бренды, такие как Li Auto, остаются вне конкуренции.

Ранее автобренд Livan раскрыл новинки для России.