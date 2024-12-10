Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы семь китайских автобрендов, которые заменили россиянам западные марки

В России назвали 7 китайских автокомпаний, заменивших ушедшие марки

close
Omoda C5 Ресталинг

Россияне стали больше доверять китайским автопроизводителям, которые предлагают качественные автомобили и надежный сервис. О том, какие бренды из Поднебесной заменили жителям РФ западные, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Сейчас стремительно растет популярность Haval, Chery, Geely и Omoda. Россияне активно покупают автомобили стоимостью от 2 до 4 млн рублей, среди которых Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Omoda C5», — уточнили в пресс-службе.

В ГК «Автодом» напомнили, что в прошлом году кроссовер Omoda C5 стал самым титулованным автомобилем в России, выиграв все престижные автопремии.

Также к китайским брендам, которым стали доверять россияне, дилер отнес марки Jaecoo и Exeed. Последняя продает на отечественном рынке более 3 тыс. автомобилей ежемесячно.

Автодилеры заявили, что в сегменте гибридов китайские бренды, такие как Li Auto, остаются вне конкуренции.

Ранее автобренд Livan раскрыл новинки для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами