Hyundai раскрыл внешность нового поколения кроссовера Palisade

Корейский автоконцерн Hyundai показал кроссовер Palisade нового поколения, сообщает Motor1. Автомобиль получил дизайн, радикально отличающийся от того, что был у машины прошлого поколения.

Внешность нового Palisade решена в том же стиле, что и у младшей модели Santa Fe. Автомобиль снабжен 21-дюймовыми многоспицевыми колесами и светодиодными фарами, состоящими из пяти блоков. По верхней части радиаторной решетки проходит светодиодная полоса. Автомобиль сохранил дверные ручки под естественный хват руки, на крыше — хромированные багажные рейлинги.

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В салоне нового кроссовера — два 12-дюймовых экрана, кнопочный блок управления климатической установкой. Селектор трансмиссии перемещен с центрального тоннеля на рулевую колонку. В наличии подстаканники и панель для беспроводной зарядки смартфонов.

Автопроизводитель не раскрыл технические характеристики новинки, их объявят позднее. Однако уже известно, что у нового Palisade увеличилась длина и колесная база.

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