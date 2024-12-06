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В России выделят еще 17,5 млрд рублей на льготный автокредит и лизинг

Минпромторг: на льготные автокредиты выделят 8 млрд рублей в 2024 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

До конца 2024 года Минпромторг ожидает дофинансирования программы льготного автокредитования на 8 млрд рублей и программы льготного автолизинга на 9,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Антона Алиханова.

«Дополнительно капитализируем программу по льготному автокредитованию на 8 с лишним млрд и по льготному лизингу на 9,5 млрд [рублей]. Это предусмотрено на 4-й квартал утрамбовать», — приводит агентство слова Алиханова.

Министр уточнил, что эти суммы уже забюджетированы и будут направлены на программы льготного автокредита и лизинга.

По льготной программе в 2024 году было продано 82 тыс. автомобилей. Льготный автокредит могут получить работники медицины и образования, участники СВО и члены их семей, инвалиды. Также она распространяется на семьи с детьми, покупающими автомобиль в Дальневосточном федеральном округе.

С господдержкой можно купить отечественные автомобили с высокой локализацией и стоимостью до 2 млн рублей.

Ранее стало известно, что автодилеры отказались от новогодних скидок для россиян.

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