Россиянам назвали три ДТП, виновник которых избежит ответственности, если нет видеозаписи

При отсутствии записи с видеорегистратора виновник ДТП может избежать ответственности при наезде на пешехода, попутном столкновении и в случае взаимного перестроения автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«При наезде на пешехода виновник может заявить, что человек резко выскочил перед ним на проезжую часть. При отсутствии видеозаписи экспертиза может признать, что у водителя не было технической возможности избежать наезда. С учетом того, что большинство автомобилей оборудованы ABS, на дороге не всегда есть тормозной след, по которому определяется скорость», — привел пример Радько.

Без видеозаписи момента ДТП также вероятна ситуация, когда при боковом столкновении виновным признают водителя машины, находившейся в момент удара слева, даже если он ехал прямо и не перестраивался, добавил юрист. Водитель машины, ударившей его справа, может заявить, что в момент аварии маневрировали оба автомобиля, а в таком случае правая машина имеет преимущество по нормам ПДД, пояснил он.

«Если произошло попутное столкновение, виновным, скорее всего, признают водителя задней машины из-за несоблюдения дистанции, даже если передняя на самом деле сдавала назад. Это произойдет, если нет видеозаписи и свидетелей, а показания водителей противоречат друг другу», — заключил Радько.

Видеозапись важна в любом случае, потому что без нее не всегда есть объективная возможность установить обстоятельства ДТП, констатировал адвокат.

Ранее в Новосибирской области гаишника обвинили в бегстве с места ДТП, где он сбил девочек.