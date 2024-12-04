Названы сроки появления кроссовер Omoda C7 на российском рынке

Новый кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке в начале 2025 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева.

«Кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке после завершения сертификации, скорее всего, в первом квартале 2025 года. На данный момент официальной информации о комплектациях и ценах модели отсутствует», — сказал Ковалев.

Длина новинки — 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

Автомобиль будут продавать в России с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой. Для C7 предусмотрен передний и полный привод. Возможно, что для рестайлинговой версии кроссовера будет доступна электрическая силовая установка. Автомобиль получит радиаторную решетку с пиксельным узором и узкие фары головного света. В интерьере предусмотрен 15-дюймовый дисплей медиасистемы.

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