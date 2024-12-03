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В Москве построят автобусные коридоры в скоростных полосах

В Москве начали строить первый автобусный коридор для ускоренного движения

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Freepik

В Москве начали строительство автобусных коридоров в скоростных полосах. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«В СВАО введут новый способ организации движения наземного транспорта — обособленную выделенную полосу в крайнем левом ряду», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках проекта на улицах Череповецкая, Широкая и Лескова перенесут выделенные полосы в обособленный крайний левый ряд и построят посадочные платформы с остановочными павильонами нового типа.

В Дептрансе добавили, что благодаря этому наземный транспорт свяжет станции метро и МЦД Лианозово, Алтуфьево, Медведково и ж/д станцию Лось.

До этого власти Москвы предложили федеральному правительству и МВД РФ снизить нештрафуемый порог скорости для машин с 20 до 10 км/ч. Об этом рассказал заммэра и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, эта мера позволит снизить количество ДТП минимум на 35%, а уровень смертности от них — в три-четыре раза. Кроме того, удастся сократиться число пробок в Москве, уточнил заммэра.

Ранее сообщалось, что музыканты с начала 2023 года более 6 тыс. раз сыграли в московском метро.

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