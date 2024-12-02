«Урал» возобновит выпуск легендарных мотоциклов дороже популярных седанов

«Урал» возобновит производство легендарной серии мотоциклов с коляской. Об этом сообщили на Ирбитском заводе, где его будут производить.

Производство стартует в следующем году. Ожидаемый ценник на мотоциклы будет начинаться от 1,8-2,1 млн рублей. Их будут производить в Казахстане.

До этого сообщалось, что Ирбитский мотозавод, выпускающий мотоциклы «Урал», в 2026 году остановит производство на полгода в связи с реконструкцией.

Гендиректор представительства Ирбитского мотозавода Денис Кузнецов заявил, что компании будет необходимо смонтировать в цехах новое оборудование. По его словам, производство не справляется с заказами.

В 2023 году у «Урала» открылся дилер в Китае, куда было поставлено 200 мотоциклов. Несмотря на санкции, дилеры «Урала» продолжают работу в США, Австрии и Японии. В 2022 году «Урал» объявил о частичном переносе производства в Казахстан.

Ранее мотоцикл «Иж» без пробега за 700 тыс. рублей выставили на продажу в Москве.