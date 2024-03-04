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Мотозавод «Урал» остановит производство на полгода

Завод, выпускающий мотоциклы «Урал», остановится на полгода

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«Урал»

Ирбитский мотозавод, выпускающий мотоциклы «Урал» в 2026 году остановит производство на полгода в связи с реконструкцией. Об этом сообщает 66.ru.

Гендиректор представительства Ирбитского мотозавода Денис Кузнецов сообщил изданию, что компании будет необходимо смонтировать в цехах новое оборудование.

«Нужно больше стапелей, здесь нужны современные лазерные резаки. У нас один стоит, нам не хватает. Нужно больше», — пояснил Кузнецов.

По его словам, производство не справляется с заказами. В 2023 году у «Урала» открылся дилер в Китае, куда было поставлено 200 мотоциклов. Несмотря на санкции, дилеры «Урала» продолжают работу в США, Австрии и Японии. В 2022 году «Урал» объявил о частичном переносе производства в Казахстан.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» в феврале нарастил продажи на 34% в сравнении с январем.

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